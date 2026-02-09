Ploegleider Lodewyck verklaart waarom Evenepoel Milaan-Sanremo niet rijdt

Klaas Lodewyck heeft samen met Remco Evenepoel de overstap gemaakt naar Red Bull-BORA-hansgrohe. Voorlopig zullen ze het geen van beiden zich beklagen.

Alles loopt immers letterlijk en figuurlijk op wieltjes voor Evenepoel, met reeds vijf overwinningen in totaal (vier overwinningen plus een eindzege). Doe daar nog eens zijn aandeel in de zege in de ploegentijdrit bovenop. Dan heeft de buitenwereld vaak de neiging om nog meer te vragen. Waarom dan niet bijvoorbeeld ook Milaan-Sanremo rijden?

Over de optie om meer klassiekers te rijden, werd deze winter al nagedacht. Red Bull drong erop aan om het bij een traditioneel programma te houden voor een ronderenner. Evenepoel volgde het advies en gaat nu ook niet meer op een ander plan overschakelen. Hij heeft zelf na de Ronde van Valencia al gezegd dat hij Milaan-Sanremo niet rijdt.

Lodewyck tevreden met huidige stand van zaken

Sporza polste bij Klaas Lodewyck of het toch geen mogelijkheid was om La Primavera toe te voegen aan Remco's programma. "Het is altijd makkelijk om te zeggen: we moeten dit en dat erbij pakken. We moeten eerst en vooral tevreden zijn over waar we nu staan." Dat betekent voor Lodewyck niet per se dat er nog meer gekoerst moet worden.

Aan een mooi aantal koersdagen zal er sowieso geen gebrek zijn, verzekert de Belgische ploegleider. "Ik denk dat de UAE Tour en de Ronde van Catalonië sowieso meer dan genoeg zal zijn." Dat is ook het voordeel van het rijden van rittenkoersen. Het aantal koersdagen loopt zo automatisch op, aangezien er meerdere dagen na elkaar gereden wordt.

Evenepoel en Red Bull houden zich aan het plan

Zowel Evenepoel als zijn ploeg zijn dus vastberaden om zich aan het initiële schema te houden en er zeker Milaan-Sanremo niet bij te nemen. "Neen, het is niet het moment om nog veel extra's toe te voegen", besluit Lodewyck.