Belgische wielrenners geen fan van nieuwe datum BK: "Madness, dit is maar voor één Tourrrenner goed"

Bij de Belgische wielerbond zijn ze gelukkig: er is een nieuwe datum voor het BK op de weg. Bij de wielrenners zijn ze dan weer niet zo gelukkig. Met een BK twee dagen na de laatste etappe van de Tour, kan je maar beter goed uitrusten als je over de streep bolt in Parijs.

"Elke ploeg bouwt op de Champs-Elysées een feeste, goeie Tour of niet", zegt Jasper Stuyven bij HNB. "Het is madness nu. Ik vrees voor mijn kansen." Ook Yves Lampaert, ex-Belgisch kampioen, treedt hem bij. "Ik weet hoe ik mij voel na zo'n Tour. De dinsdag in het criterium van Roeselare ben ik niets waard. Dit is maar voor één Tourdeelnemer goed: Thomas De Gend." Greg Van Avermaet is ook geen fan van de nieuwe datum. "Geenenkele ploeg zal zijn renners vroeger laten stoppen voor het BK. Mijn gedachtegang dit jaar? De Tour duurt twee dagen langer en eindigt dinsdag in Anzegem." Reactie van de renners die geen Tour rijden Sep Vanmarcke rijdt dit jaar geen Tour de France en kan zich dus al meteen tot een van de favorieten rekenen. "De Tourrenners hebben absoluut geen voordeel. Je kan je voornemen om het de laatste etappes wat rustiger aan te doen, maar je wordt er gewoon in meegesleurd", reageert hij. Het laatste woord is voor huidig Belgisch kampioen Tim Merlier. Eerst was hij teleurgesteld dat zijn ploeg Alpecin-Fenix niet naar de Tour mocht, maar lijkt nu toch een tikkeltje minder teleurgesteld. "Ik hoop dat enkele Belgen zoals Van Aert in de slotrit nog vol voor winst zullen gaan", knipoogt hij.