Jumbo-Visma gaat Van Aert opnieuw volgen tijdens fysieke inspanning: kan hij zijn leidersplaats heroveren?

Bij Jumbo-Visma laten ze elke zondag hun rijders virtueel tegen mekaar rijden in een eigen eCompetition en dat is dit weekend niet anders. Onder meer Wout van Aert is dus opnieuw aan zet. De Nederlandse formatie is toe aan de derde etappe.

Het begin van de eCompetition van Jumbo-Visma was een groot succes voor Wout van Aert. Na zijn eerdere ervaring in 'De Ronde2020' reed Van Aert meteen naar de overwinning. Zo was hij ook de eerste leider in het klassement.

TEUNISSEN LEIDER

In de tweede etappe eindigde Van Aert echter pas op een tiende plek en moest hij zijn leidersplaats afstaan aan de Nederlander Mike Teunissen. Die was in de openingsrit immers ook vrij kort geëindigd. Het zal dus niet simpel zijn voor Van Aert om de leidersplaats opnieuw te veroveren.

Maar elke nieuwe rit is een nieuwe kans. Het zou alvast prachtig zijn moest Van Aert in de derde rit een sterke prestatie leveren. Jumbo-Visma volgt de gelaatsuitdrukkingen van de renners ook telkens met vanuit hun thuis en zal Van Aert tijdens zijn fysieke inspanning zeker in de gaten houden. Ze beginnen er zondag aan om 10u. De volledige rit is live te bekijken via de site van Jumbo-Visma.