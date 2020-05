Kan revelatie Deceuninck-Quick.Step bevestigen in het rondewerk? "Begon er in te komen toen seizoen geschorst werd"

Het bleek een geweldige zet van Patrick Lefevere om hem binnen te halen in 2018, ook al is het één van die mannen die misschien nog wat onder de radar blijft. Het gaat over James Knox. Potentieel in het rondewerk heeft de 24-jarige Brit zeker.

Net als iedereen zag ook Knox het wielerseizoen natuurlijk stilvallen. "Ik begon er juist in te komen toen het seizoen geschorst werd. Ik vond na trainingblokken in Calpe en de Algarve dat ik op een goed niveau reed en een paar dingen verbeterd konden worden. In de Emiraten had ik het lastig met de warmte en was ik ontgoocheld dat ik niet kon meedoen in het klassement zoals vorig jaar."

Al was er wel een lichtpuntje aan het einde. "In de laatste rit heb ik getoond dat ik nog ok was als het iets koeler was. Dat was mijn laatste wedstrijddag tot dusver." In 2019 maakte Knox zijn debuut in een grote ronde in de Giro. Hoe is hem dat bevallen? "Rond een grote ronde is meer te doen dan rond andere koersen. Er is meer aandacht van de media, er zijn meer fans, er is meer lawaai op de ploegpresentatie."

Na twaalf dagen moest hij afstappen met een knieblessure. "De koers ging niet hoe ik me ingebeeld had, maar het was ook geen ramp. Ik kon de batterijen opladen en had veel tijd om op te bouwen en beschikte over een geweldige vorm in de Vuelta. Ik had niet verwacht op zo'n niveau te presteren." Knox eindigde elf in het klassement.

Dit jaar stond de Giro opnieuw op zijn programma. Knox wil maar al te graag zijn gram halen in Italië. "Ik kan niet wachten om terug naar de Giro te gaan."