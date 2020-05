Periode voor Baby Giro bekend: jongere talenten beginnen eraan op dag van Tourstart

Niet alleen voor de profs is het belangrijk om perspectief te hebben en zeker te weten wanneer de grote wedstrijden van start gaan. Dat is eveneens het geval voor de beloften. Zij weten nu ook wanneer ze de Baby Giro kunnen rijden.

De Ronde van Italië voor beloften is toch ook elk jaar opnieuw een wedstrijd om naar uit te kijken, al is het nog niet een grote ronde zoals we die bij de profs kennen. Bij de beloften is het een koers van ruim een week in plaats van drie weken.

De Baby Giro zou dit jaar aanvankelijk doorgaan van 4 tot 14 juni. Door de coronacrisis moest er ook voor deze wedstrijd op zoek gegaan worden naar nieuwe data. Die zijn nu bekend. De koers in Italië begint op 29 augustus en duurt tot 6 september.

SINDS 2017 WEER TOT LEVEN GEROEPEN

Wie de nieuwe kalender bij de profs al van buiten geleerd heeft, heeft zonder twijel meteen opgemerkt dat de start van de Baby Giro samenvalt met... de start van de Tour bij de profs. De Baby Giro gaat sinds 2017 weer elk jaar door. De meest recente winnaars zijn Pavel Sivakov, Aleksandr Vlasov en Andres Camilo Ardila.