Amerikaanse mountainbikekampioen duikt ruim onder de acht uur en heeft onofficieel record Everesten beet

Velen die sportief aangelegd zijn hebben ondertussen al eens hun eigen Everest Challenge afgewerkt. Ook in het profwereldje zijn er een aantal gegadigden. Zo plant Buchmann nog een poging. De ene heeft natuurlijk al langer nodig dan de andere om de 8848 hoogtemeters te overbruggen.

Wie de snelste poging tot dusver achter zijn naam heeft, is Keegan Swenson. Dat valt af te leiden uit de berekening van zijn cijfers op zijn Strava-account. Swenson is Amerikaans kampioen mountainbike en zou er 7 uur en 42 minuten over gedaan hebben om het vereiste aantal hoogtemeters te bereiken.

RECORDRITJE VAN 165 KM

De meesten doen er tussen de 9 en 10 uur over. Het is ook nog eens ruim beter dan de tweede beste tijd die gekend is. Die staat op naam van voormalig profrenner Phil Gaimon met een tijd van 7 uur en 52 minuten. Swenson had er ook slechts een afstand van 165 kilometer voor nodig.

Tijdens de rit die hem het onofficiële record opleverden werd Swenson vergezeld door ex-mountainbiker Ryan Standish. Samen zamelden ze geld in tegen MS.