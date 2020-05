Merckx mist respect voor Giro en zou toppers graag meer doelen zien stellen: "Dan pas zouden we zien wie sterkste is"

Hoe het wielrennen in de loop der jaren is veranderd heeft ook Eddy Merckx kunnen zien. Renners die zich toeleggen op de grote ronden nemen er tegenwoordig niet al te veel meer bij en dat had Merckx graag anders gezien.

Nu is 2022 wel een speciaal jaar natuurlijk. Merckx laat zich bij Tuttobiciweb uit over de nieuwe kalender. "Enige overlapping was onvermijdelijk. Maar er was geen respect voor de Giro. Enkele grote klassiekers moesten ook tijdens de Tour geprogrammeerd worden."

Nu worden die quasi allemaal tijdens de Giro afgewerkt. Maar klassiekers tijdens de Tour, dat zou velen toch ook niet gezind hebben? "Niemand wil het enorme belang van de Tour ontkennen, zowel economisch als in de media, maar andere koersen uit de geschiedenis verdienen ook respect."

PROFS MET HARTEN VAN AMATEURS

De liefde voor de koers is bij Merckx alleszins altijd aanwezig gebleven. "Ja, ook al wil ik het niet vergelijken met mijn tijd, want er zijn teveel dingen veranderd. Destijds waren we profs, maar met de harten van amateurs. Vandaag zijn ze profs en dat is het."

De Kannibaal wil graag ook ronderenners een poging zien wagen in het klassieke werk en vice versa. "Als het aan mij lag, zou ik alle toprenners dwingen om minstens een bepaald aantal koersen per jaar te rijden, tussen de klassieke wedstrijden en de grote ronden. Dan pas zouden we echt zien wie de sterkste is."