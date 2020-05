Ploeg van wijlen Serge Baguet gaat voor doorstart in 2021: "We blijven koersen voor Serge"

Het is inmiddels al meer dan twee jaar geleden dat Serge Baguet om het leven is gekomen. De Oost-Vlaming zal bekend blijven als de man die een Tourrit won en Belgisch kampioen werd al wielrenner, maar die ook een eigen ploeg uit de grond stampte.

Die ploeg draagt anno 2020 de naam Indulek-Doltcini-Derito, al zullen de meesten het nog altijd beschouwen als Team Baguet. Het is een ploeg voor ezc-renners en beloften. Ook in 2021 zal de ploeg blijven bestaan, ondanks de coronacrisis.

Wielerverhaal.com laat ploegleider Pascal De Weerd aan het woord. "Sponsors moeten geen bijdrage betalen voor 2020. We gaan onze huidige kern behouden en evenmin iets wijzigen aan de kledij en fietsen. Het hoogstnoodzakelijke van kledij zal bijbesteld worden. Op deze manier kunnen we grote kosten uitsparen en alles verschuiven richting 2021."

Serge was mede-oprichter en dat zullen we nooit vergeten

Eén ding staat vast: ze zullen Serge Baguet in het hart blijven dragen. "Serge was mede-oprichter en raadgever en dat zullen we nooit vergeten. Ook al is Serge er niet meer, onze leuze is en blijft #RideForSerge en #WinForSerge. En dat doen onze renners al sinds 2017. We blijven dus koersen voor Serge."