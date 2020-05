Belg van Israel Start-Up Nation tekent voor twee jaar bij

Eén van onze landgenoten in het profpeloton hoeft zich geen zorgen meer te maken over zijn contract. Ook de volgende twee jaren kan Tom Van Asbroeck bij Israel Start-Up Nation terecht. Dat zullen dus zijn derde en vierde seizoen bij de ploeg worden.

Na twee jaar bij Cannondale koos Van Asbroeck eind 2018 voor een overstap naar wat toen Israel Cycling Academy heette. Ook na de fusie met Katusha zijn ze daar dus tevreden over hem. Vooral tijdens de klassiekers kan Van Asbroeck een nuttige rol spelen.

De 30-jarige renner reed eerder ook voor Topsport Vlaanderen-Baloise en LottoNL-Jumbo. Voor een deel van zijn collega's in het peloton is het door de coronacrisis bang afwachten of er nog een nieuw contract volgt, maar zelf is Van Asbroeck dus vrij van zulke zorgen.