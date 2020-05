Eddy Merckx heeft waarschuwing voor Froome: "Winnen van vijfde Tour moeilijk als hij niet even sterke ploeg heeft"

Als er iemand weet hoe vijf keer de Ronde van Frankrijk te winnen, dan is het Eddy Merckx wel. Wie dat ook wil verwezenlijken, is Christopher Froome. Die zou er zelfs voor willen vertrekken bij Ineos, maar Merckx denkt niet dat dit een goed idee is.

Eddy Merckx gaat op het 'hot item' uit de wielersport in bij de Italiaanse krant La Stampa. Hij vraagt zich af hoe het nu eigenlijk met Froome gesteld is. "Ik weet niet zeker hoe het met hem is en of hij volledig hersteld is van zijn ongeval. Ik heb gehoord dat hij Ineos wil verlaten. Misschien kan hij niet tegen de interne strijd met Bernal en Thomas."

Een aannemelijke verklaring, maar daarom hoeft Froome zich hierop nog niet te baseren om te beslissen voor welke ploeg hij wil rijden. "Het winnen van een vijfde Tour zal erg moeilijk als hij niet een even sterke ploeg aan zijn zijde heeft zoals dat het geval was bij zijn vorige vier overwinningen in de Ronde van Frankrijk", waarschuwt Merckx.