Wereldkampioene in drie disciplines kondigt afscheid al aan, maar gaat nog door tot Spelen van 2024

Bij de mannen is er Mathieu van der Poel die top is in drie wielerdisciplines, bij de vrouwen is Pauline Ferrand-Prévot dat. De Française heeft overigens alles al bewezen met een wereldtitel op de weg, in de cross en in het mountainbike. In 2024 wacht haar wielerpensioen.

Dat heeft ze zelf bekendgemaakt op de RTBF. Voor de renster van Canyon-SRAM zijn de Olympische Spelen het grootste overblijvende doel. Ze zal zeker willen scoren op de Spelen van Tokio, wat dus pas voor 2021 za zijn, en enkele jaren later komen de Spelen van Parijs van 2024 eraan. STOPPEN OP 32STE Dat grote evenement in haar thuisland wil Ferrand-Prévot zeker nog meemaken. Daarna gaat ze haar fiets aan de haak hangen. Op het moment dat ze stopt met wielrennen, zal ze dus 32 jaar oud zijn. Nadien nog eens vier jaar doorgaan, ziet ze niet zitten. Ferrand-Prévot haalde eerst de wereldtitel op de weg binnen in 2014. Het jaar nadien werd ze wereldkampioene veldrijden - door nipt Sanne Cant af te houden - en in de cross-country in het mountainbike. In 2019 volgde een tweede wereldtitel in het mountainbike.