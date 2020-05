Der Rudy: kritiek van Planckaert weerlegd, uithaal naar Duitse pers en de huidige staat van zijn band met Ullrich

Toen Rudy Pevenage in januari zijn autobiografie 'Der Rudy' uitbracht, veroorzaakte dat aardig wat ophef en niet iedereen was er positief over. Ook in Duitsland zorgde het boek voor beroering. Pevenage komt nog eens terug op de hele heisa.

"Ik heb veel slechte reacties gekregen", erkent de voormalig ploegleider bij Cyclingnews. "De boekpresentatie was een succes, maar één van de problemen was dat de Vlaamse pers een preview kreeg en ze hadden het enkel over de twee pagina's waarin ik praat over doping."

Dat leidde dan weer tot andere toestanden in het buitenland. "In Duitsland namen ze dezelfde twee pagina's en ze verstaan niet eens Nederlands. De titel daar was 'Pevenage maakt Ullrich af'. Omdat ze het niet begrjipen. En het is niet waar. Het is geen dopingboek! Het is een boek over mijn verhaal."

Ullrich zal van die titel ook wel niet vrolijk geworden zijn. "Ik weet dat hij kwaad was over de verkeerde vertaling. Normaal zou hij naar de presentatie zijn gekomen, maar door de Duitse pers besliste hij om dat niet te doen. Wat heeft de Duitse pers ooit voor Ullrich gedaan? Ze hebben hem altijd afgemaakt."

Volgens Pevenage zullen hij en Ullrich altijd vrienden blijven. "Mijn band met Jan zal nooit verdwijnen. Ik heb gehoord dat sommige van zijn nieuwe vrienden hem zeggen dat het beter is om niet met mij te praten. Ik weet niet of het waar is." Pevenage meent wel onlangs nog telefonisch contact te hebben gehad met Ullrich.

Eén van de criticasters van zijn boek was Eddy Planckaert, die vond dat Pevenage beter kon zwijgen. "Dat kan mij niet schelen. Er is niemand die mij gebeld en beweerde: 'Hoe is het mogelijk dat je zoiets gezegd hebt?' Omdat ze allemaal weten dat het waar is."