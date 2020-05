Gevonden op Ebay: gesigneerd shirt van Tourwinnaar voor hij bekend werd

Iets onder de noemer: 'van toen hij nog niet bekend was. Op veilingswebsite eBay wordt een gesigneerd shirt van Cadel Evans verkocht uit 2003.

Niet zomaar een shirt, maar het shirt waarin Cadel Evans de bergtrui won in de Tour Down Under. Die Tour Down Under is traditioneel de eerste WorldTour-koers van het jaar in januari in Australië.

In 2003 was de Tour Down under nog maar aan zijn vijfde editie toe. Eindwinnaar werd de Spanjaard Mikel Asterloza. Evans werd 10e, maar kon de gesponsorde bergtrui wel winnen. De Australiër reed toen voor Telekom. Pas in 2005 ging hij voor de Lotto-formatie rijden.

Vind het shirt hier terug