Wielrenner probeert het record van collega Naesen te breken in "De Container Cup" en ook sprinster komt langs

Vanavond is het in "De Container Cup" de beurt aan Greg Van Avermaet en Hanne Claes. Van Avermaet heeft iets te bewijzen, want zijn collega Oliver Naesen staat namelijk aan de leiding. Krijgen we vanavond een nieuwe leider?

Van Avermaet hoeft uiteraard niet meer voorgesteld te worden. De 35-jarige renner van Team CCC won dit seizoen nog de virtuele Ronde van Vlaanderen en dus zou de laatste discipline (3 kilometer fietsen) hem zeker moeten liggen. De Olympische kampioen zal zeker een gooi willen doen naar de leidersplaats in het algemeen klassement. Deze plaats is voorlopig weggelegd voor Oliver Naesen. Ook Hanne Claes komt vanavond langs. De atlete legt zich voornamelijk toe op de 400 meter horen, want in deze discipline werd ze vierde op het EK van 2018. Ze behoort ook tot de selectie van de 4x400 meter.