🎥 Renners Deceuninck-Quick.Step betuigen hun liefde voor Ronde van Italië: "Daardoor verliefd geworden op de Giro"

Als ze de Giro nu had plaatsgevonden in de periode waarvoor dat voorzien was, was er zeker een gemotiveerd Deceuninck-Quick.Step aan de start gekomen. Bij de ploeg van Patrick Lefevere staat de Giro hoog aangeschreven. Een aantal renners vertellen in een filmpje waarom juist.

Onder andere voor Bob Jungels is het een speciale wedstrijd. De Luxemburger eindigde er al twee keer in de top tien. "In mijn eerste Giro won ik de witte trui, droeg ik de roze trui en was er een grote passie van de mensen rond de koers. Je kon gewoon de liefde voor de koers voelen en daardoor ben ik verliefd geworden op de Giro.", vertelt Jungels. Het maakte echt wel indruk op hem. "Je hebt het gevoel dat je elke dag opnieuw weer een eendagskoers rijdt, omdat de mensen zo gepassioneerd zijn." Naast Jungels komen er nog een aantal van zijn ploegmaats aan het woord. Bekijk het filmpje hieronder.