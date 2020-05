Floyd Landis wil de strijdbijl begraven met Armstrong: "Ik hoop dat Lance wat vrede vindt in zijn leven"

Lance Armstrong en Floyd Landis leven al jaren in onvrede met elkaar. Landis was één van de klokkenluiders van het dopinggebruik van zijn landgenoot, wat hem veel kritiek opleverde.

Armstrong haalde in zijn ESPN-documentaire 'LANCE' zwaar uit naar zijn landgenoot. "Mijn situatie had slechter kunnen zijn. Ik had zoals Floyd Landis kunnen zijn en elke dag opstaan als een 'piece of shit'", klonk het. Landis kreeg bij ESPN Radio de kans om zich te verdedigen op die uitspraak. Volgens hem gaat het echter over beelden die lang geleden gedraaid zijn en hij denkt dat Armstrong ondertussen wel al van gedachten veranderd is.

"Ik ben echt openbaar vernederd en dat deed pijn", herinnert Landis zich de periode nadat hij zijn Tourzege moest teruggeven in 2006. "Je wil iemand de schuld geven. Lance mag mij daarvoor dan de schuld geven. Er is nu veel tijd overheen gegaan, maar ik weet niet of hij nog kwaad is op mij. Ik niet op hem alleszins. Het was voor mij een heel traumatische ervaring", aldus Landis.

"Ik kon het niet meer aan en moest bekennen. Armstrong was daar duidelijk niet blij mee. Maar ik hoop dat hij nu wat vrede vindt in zijn leven, ik heb verdeer geen vijandige gevoelens tegenover hem."