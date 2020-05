Ten Dam stippelt routes uit in België en Nederland en organiseert alternatief voor afgelaste gravelkoers

Sinds zijn wielerpensioen heeft Laurens ten Dam helemaal de liefde voor de gravelkoersen gevonden. Onlangs werkte de ex-prof nog een graveleditie van de Ronde van Vlaanderen af. Ten Dam kruipt nu in de rol van organisator van een gravelevent. Dat meldt 'Cyclingnews'.

In een ideale wereld was dat niet nodig geweest, want normaal zou op 30 mei de Dirty Kanza doorgaan, een bekende wedstrijd in de Amerikaanse staat Kansas. Die is uitgesteld tot september en dus biedt Ten Dam een alternatief aan.

Daarbij pakt de Nederlander uit met een leuke woordspeling. Zijn initiatief krijgt de naam Dirty Kanzelled mee. Een verwijzing naar de annulatie van de race in Amerika. Wie op 30 mei toch over gravelwegen wil rijden, kan dat volgens Ten Dam maar beter doen in België, Nederland of Luxemburg.

ROUTES DOORHEEN DE BENELUX

Hij heeft verschillende routes uitgestippeld doorheen de hele Benelux. De Dirty Kanzelled kan die bewuste dag ingezet worden vanaf 6u 's ochtends. Er wordt wel gevraagd om solo of met twee te rijden.