Terneuzen hoopt nog op start van Scheldeprijs: "Bevolking is toe aan een feestje"

Door de coronacrisis is het nog twijfelachtig of de Scheldeprijs dit jaar in Terneuzen kan starten zoals de voorbije twee jaar. Een peloton over de landsgrenzen sturen is geen sinecure de dag van vandaag. "De vooruitzichten zijn gunstig", zegt Jack Begijn van de gemeente Terneuzen

"Het was moeilijk om nog een plekje te bemachtigen op de kalender omdat de grote klassiekers en rondes voorrang kregen", zegt Begijn in de lokale Zeeuwe krant PZC. "Het is dan toch gelukt en we zijn blij dat er weer aan Terneuzen wordt gedacht als startplaats."

Eerder kwam de organisatie al op de proppen met het idee om in Schoten te starten alls er nog te lang onduidelijkheid is om de koers in twee landen te laten passeren. De Scheldeprijs staat op 14 oktober gepland in de nieuwe kalender.

Ook Begijn begrijpt het standpunt van de organisatie. "Het blijft afwachten. Voorlopig hebben we nog geen bijkomende maatregelen getroffen voor een mogelijke start van de Scheldeprijs, maar we kunnen snel handelen", aldus Begijn die hoopt op een start in Nederland. "Dit is een uitgelezen kans. Terneuzen is toe aan een feestje na deze periode."