Ploegbaas Bahrain Mclaren windt er geen doekjes om: "Elke ploeg wilt een renner als Froome"

Bahrain-McLaren klassementsman Mikel Landa zei eerder dat teammanager Rod Ellingworth hem persoonlijk verteld had dat ze bij de ploeg niet geïnteresseerd waren in Chris Froome. Maar ploegleider Pellizotti lijkt toch nog niet helemaal zeker te zijn van die beslissing.

"Froome is een echte kampioen. Hij komt uit een zware blessure en wil graag naar zijn oude niveau terugkeren. Elke ploeg wil een renner zoals Froome erbij", opent Pellizotti de lofzang voor Froome bij Radio Sportiva. Maar de Italiaan beseft dat het niet simpel zal worden als Froome erbij komt. "Het is niet eenvoudig om een coureur van zijn kaliber altijd tevreden te stellen."

Hoewel Mikel Landa zelf vooral uitkijkt naar de Tour de France, vindt Pellizotti ook de Giro belangrijk. "We moeten ons specifieke programma nog bepalen. De Tour is ons doel, maar in de Giro willen we ook starten met een belangrijke ploeg voor het algemene klassement."

Pellizotti is een ex-renner die zijn carrière afsloot bij Bahrain-Merida en er na zijn carrière ploegleider geworden is.