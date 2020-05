Movistar heeft renners van CCC op de radar gestaan en geeft hen tegelijkertijd moed: "Ochowicz heeft veel vrienden"

Het is onzekerheid troef voor de renners van CCC wanneer het over hun toekomst als wielrenner gaat. Iemand als Greg Van Avermaet zal indien nodig altijd wel een nieuwe ploeg vinden en dat geldt ook wel voor enkele ploegmaats. Wie weet staan zij wel op een lijstje bij Movistar.

Bij Cyclingnews erkent sportdirecteur Max Sciandri van Movistar immers dat zijn ploeg wel interesse kan hebben indien het team van Van Avermaet geen doorstart kan maken. "Toen het nieuws bekendgeraakte van CCC, hadden we een gesprek in onze ploeg over enkele renners van hun. Er zijn een paar namen gevallen, maar er zullen wel enkele teams in hen geïnteresseerd zijn."

Movistar heeft wel nog niemand van hen benaderd. "Met alles dat nu gaande is, is het niet het juiste moment, want de prioriteit is om opnieuw te kunnen koersen." Het zal nog wel een tijdje duren eer een eventuele transfercaroussel op gang komt.

Het gemakkelijkste voor de renners van CCC zou natuurlijk zijn dat de ploeg toch min of meer bijeen kan blijven. Dat is eigenlijk ook nog altijd het scenario waar Sciandri van uitgaat. "Ik ken Jim Ochowicz goed en ik ben zeker dat hij een sponsor voor een tweetal jaar zal vinden. Hij heeft veel vrienden in Californië en zal zo wel iets kunnen doen."