Van Aert vertrekt van in top vijf in virtuele slotrit eCompetition Jumbo-Visma op Alpe d' Huez

Nadat de renners van Jumbo-Visma zich de vorige drie zondagen al mekaar bekampten in de eCompetition van de ploeg, doen ze dat dit weekend een vierde en een laatste keer. De laatste proef belooft wel een hele pittige te worden.

De Nederlandse formatie moet immers een virtuele rit over de Alpe d'Huez, één van de legendarische beklimmingen in de Franse Alpen, zien te overleven. Het zullen dus eerder klimmerstypes als Sepp Kuss of Primoz Roglic zijn die in aanmerking komen voor de zege.

Naast de ritzege die op het spel staat wacht ook de definitieve beslissing in het eindklassement. Wout van Aert bekleedt in de stand momenteel de vijfde plek met 17 punten, na zijn overwinning in de eerste rit en zijn twee tiende plaatsen in de volgende etappes.

And who will be the best on the Alp tomorrow? It's going to be an interesting final day.



The classification going into tomorrow's fourth and final stage is ⤵️



Good luck to all our riders. 💪 pic.twitter.com/9f8mh5Z7WT — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 23, 2020

Mike Teunissen gaat de slotrit als leider in met 41 punten. De Nederland heeft een op het eerste zicht geruststellende marge, maar kan het bergop natuurlijk nog zwaar krijgen. Zondagochtend komen we te weten of hij aan de leiding blijft en Van Aert zijn stek in de top vijf kan behouden.