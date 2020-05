Bradley Wiggins en Mark Cavendish slaan de handen in mekaar voor Mental Health Awareness Week

Het is deze week Mental Health Awareness Week. Met het einde van de week in zicht, zorgen Bradley Wiggins en Mark Cavendish voor één van de laatste initiatieven. Zij gaan tijdens een Instagram Live nog eens de nadruk leggen op het belang van mentale ondersteuning.

Het is dus de bedoeling om het tijdens deze Instagram Live specifiek over dit thema te hebben. Tijdens hun professionele carrière hebben ze ook beiden meegemaakt wat het is om het mentaal moeilijk te hebben en in de sport is het niet altijd gemakkelijk om dit aan te kaarten.

Vanuit die optiek zullen Cavendish en Wiggins hun inzichten meedelen. Ze beginnen eraan omstreeks 18u Britse tijd. Dat komt overeen met 19u Belgische tijd. Cavendish nodigt alvast iedereen uit om de sessie te vervoegen. Die zou ongeveer een uurtje moeten duren.

Spoken to @SirWiggo & we’ve decided on an Insta Live for #mentalhealthawarenessweek . Both of us have dealt with issues in what, especially in professional sport, can be a difficult subject to broach.If you’ve a spare hour, join us.Sun 24th May @ 6pm BST #mentalhealthawareness Mark Cavendish (@MarkCavendish) May 23, 2020