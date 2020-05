Jumbo-Visma kondigt samenwerking aan: "Zorgen dat we binnen tien jaar nieuwe Dumoulin en Teunissen hebben"

In enkele jaren tijd is Jumbo-Visma uitgebouwd tot één van de absolute topploegen in het profwielrennen. Nochtans was het niet van in begin de ploeg met het grote geld. De ontwikkeling van talent is een belangrijke factor geweest en de ploeg blijft daarop inzetten.

Jumbo-Visma kondigt aan dat het in zee gaat met Limburg Cycling. Samen met het Limburgse wielerplatform wil de ploeg de breedtesport en de talentontwikkeling in Limburg verder ondersteunen. Deze samenwerking sluit aan bij reeds andere acties zoals schoolclinics van de Jumbo-Visma Academy. De academie zal meerdere malen met een jeugdplan naar de Limburgse middelbare scholen trekken, wanneer de gezondheidstoestand dat opnieuw toelaat. Daarnaast zal de Jumbo-Visma Academy verenigingen ondersteunen op verschillende terreinen. CONTINUÏTEIT OP GEBIED VAN TALENTVOLLE WIELRENNERS "Er moet continuïteit zijn op het gebied van talentvolle wielrenners. Deze samenwerking is een goede zet en helpt zeker de kinderen te enthousiasmeren voor de wielersport. Dumoulin stapte ook pas rond zijn vijftiende op de koersfiets. Hopelijk kunnen we in samenwerking met Limburg Cycling ervoor zorgen dat we binnen tien jaar de nieuwe Dumoulin en Teunissen hebben", zegt ploegleider Frans Maassen.