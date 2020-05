MPCC dient Dumoulin van antwoord: "Argumenten zijn niet redelijk"

Tom Dumoulin kondigde vorige week aan dat hij uit de MPCC stapt, de wielervereniging voor geloofwaardig wielrennen. Die beslissing wordt gerespecteerd door voorzitter Roger Legeay, al heeft die wel twijfels bij de argumenten van Dumoulin.

Dumoulin haalde na zijn beslissing uit naar MPCC, waarbij hij het een 'farce' noemde toen MPCC niets zei over Parijs-Nice. Die wedstrijd werd wel gereden, ondanks de corona-uitbraak. Ook zou MPCC zich negatief hebben uitgelaten over het gebruik van ketonen, iets dat Dumoulin en zijn ploeg wel gebruiken. Over de uitlatingen van Dumoulin kon u al meer lezen HIER.

MPCC-voorzitter Roger Lageay is echter niet akkoord met Tom Dumoulin. Lageay respecteert de beslissing van de wielrenner, maar gaat niet akkoord met zijn argumenten.

"Wij hebben één stelling aangenomen voor Parijs-Nice. Wij hebben wielrenners gewaarschuwd dat ze de regels van de overheid moesten respecteren. Daar staan we nog steeds achter. Er was toen nog geen lockdown in Frankrijk, dus de race kon doorgaan."

Dumoulin zei ook dat MPCC ketonen gevaarlijk vond, maar ook dat ontkent Lageay. "Wij hebben niet gezegd dat ketonen gevaarlijk zijn. Wij hebben een stelling uit een Belgisch tijdschrift aangehaald, waarin staat dat ketonen prestaties bevorderen met 15%. Mogelijk prestatiesverbetering worden bij ketonen gekoppeld aan negatieve risico's. Daarom hebben wij besloten het niet toe te staan."