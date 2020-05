Nieuwe kalender al 3 weken bekend maar toch weten renners nog niet waar ze zullen starten

Ondanks dat de vernieuwde wielerkalender al drie weken bekend is, staat het voor de renners zelf allesbehalve aan welke koersen ze zullen deelnemen. En daar zijn een aantal factoren verantwoordelijk voor.

1. Koersen blijven geschrapt worden

De Vuelta a Burgos was normaal gezien één van de eerste races op de kalender en een goede voorbereidingskoers. Maar de Spaanse rittenkoers is maandag onofficieel geschrapt. Het is nog niet duidelijk of de andere koersen in juli en augustus zoals de Tour de l'Ain wel door zullen gaan. World Tour-ploegen zoals Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick.Step zouden normaal gezien van start gegaan in Burgos.

2. Opnieuw inplannen van koersen

Bovendien wordt er ook nu nog met data gegoocheld. De Ronde van Lombardije en Milaan-San Remo zouden een nieuwe datum willen en de teams zouden daar niet weigerachtig tegenover staan. Twee keer zouden, want de nieuwe invulling is nog niet definitief. En zolang die inpassing niet definitief is, kunnen de teams hun planning niet definitief maken.

3. Organisatoren moeten knopen doorhakken

De koersen die nu nog op het programma staan, worden bedolven onder de inschrijvingen. Elke ploeg wil hun renners zo goed mogelijk klaarstomen voor de doelen die kort op elkaar volgen. Bovendien wil elke ploeg ook dat hun naam opnieuw te zien is in het peloton. De directie van het Circuit de l'Ain mag 24 plloegen uitnodigen maar heeft al 36 aanvragen gehad. Zolang de organisatoren de knoop niet doorhakken, kunnen ploegen geen planning maken.