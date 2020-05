Simeoni en Armstrong laten vete rusten: "Hij verdient een tweede kans"

Filippo Simeoni hoopt dat Lance Armstrong een tweede kans krijgt. De Italiaan en de Amerikaan zouden hun jarenlange vete ondertussen al hebben bijgelegd.

Het was een opvallend beeld in 2004. Tijdens de 18e etappe wil Filippo Simeoni aanvallen, om zich zo bij het ontsnapte groepje van zes renners te voegen. Armstrong zet de achtervolging in op de Italiaan, maar die keert op zijn stappen terug. Dat deed Simeoni nadat Armstrong hem overhaalde niet aan te vallen.

Armstrong en Simeoni waren geen al te beste vrienden, nadat de Italiaan openlijk zijn beklag had gedaan over Michele Ferrari, de man die Armstrong bijstond tijdens al zijn Tour-zeges.

"Hij wou me toen publiekelijk kleineren en dat is hem goed gelukt", haalt de Italiaan herinneringen op. "Maar in 2013 is hij zijn excuses komen aanbieden. Hij is toen helemaal van Texas naar Rome gevlogen om zijn spijt te betuigen. We hebben de strijdbijl toen ook begraven. Hij verdient een tweede kans."

De bekentenis van Armstrong komt naar buiten nu dat de documentaire over hem LANCE uitkomt op ESPN. Simeoni hoopt dan ook dat niet alleen hij, maar ook al de anderen Armstrong een tweede kans willen geven.

"Hij heeft een fout gemaakt, niet alleen met mij, maar ook door doping te nemen. Maar hij heeft dat toegegeven en heeft zijn oprechte excuses daarvoor aangeboden. Armstrong is daardoor zijn reputatie kwijtgeraakt, en dat was het mooiste wat hij had. Maar ik ben er zeker van dat hij zonder doping ook die overwinning had gehaald, hij had er alleen meer moeite voor moeten doen."