Throwback: Roglic verliest dure seconden in heuvelachtige etappe in de Giro, overwinning voor Italiaan

In de Giro stond op 26 mei 2019 de 15de etappe op het programma. Het was een heuvelachtige etappe, maar de klassementsrenners moesten toch op hun hoede zijn. Voor Roglic werd het namelijk een zwarte dag, want hij zou dure seconden verliezen.

Dario Cataldo en Mattia Cattaneo gingen samen in de aanval en ze hielden het ook verrassend vol tot het einde. Een groep met enkele favorieten kwam nog akelig dichtbij, maar ze hielden uiteindelijk met 11 seconden stand. Het was Cataldo die de zege kon binnenhalen. In de groep der favorieten was er één grote verrassing. Primoz Roglic had de slag namelijk gemist en zou 40 seconden op renners als Richard Carapaz en Vincenzo Nibali. De Ecuadoriaan Carapaz verstevigde zo ook zijn leidersplaats, want Roglic was de eerste achtervolger op 47 seconden.