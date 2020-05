Wielrenners liggen niet wakker van koersen zonder publiek: "Zijn het gewoon" en "Kijk maar op de tv"

Als het peloton zich opnieuw op gang trekt, zal het waarschijnlijk zonder publiek zijn. Jammer voor elke wielerliefhebber die graag live gaat kijken, maar de renners zelf liggen er niet echt wakker van.

Emanuel Buchmann ziet alvast geen graten in het heropstarten zonder publiek. "Wij koersen vaak met weinig of geen toeschouwers", zegt de kopman van Bora-Hansgrohe bij persagentschap DPA. "In de UAE Tour stond er geen kat langs de weg. Koersen zonder publiek is voor ons niets nieuws."

Ook voor Iljo Keisse

"Het zal sowieso een andere belevenis zijn, maar het kan zeker zonder publiek. De mensen komen natuurlijk graag zelf naar buiten om naar de koers te kijken, zeker als het in augustus is. Maar ik denk dat de koers tegenwoordig zo goed in beeld gebracht wordt, dat het perfect mogelijk is om op tv te volgen", reageerde Iljo Keisse maandagavond bij Sporza.