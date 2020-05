Belgische voetballer heeft leuke anekdote over Remco Evenepoel: "Toen wist ik al dat het geen normale gast was"

In het verleden speelde Remco Evenepoel nog even als voetballer bij de jeugd van Anderlecht. Toch heeft hij erna voor de fiets gekozen en het bleek geen slechte keuze te zijn.

Sebastiaan Bornauw, nu aan het werk in de Bundesliga, kwam Evenepoel tegen bij de jeugd van Anderlecht. De centrale verdediger heeft nog een leuke anekdote over de Belg. "Op een vakantie in Lanzarote vroeg hij mij of ik 160 km mee wilde gaan fietsen", aldus Bornauw bij Het Nieuwsblad.

"Toen wist ik al dat het geen normale gast was. Ik had ook wel door dat hij een echt supertalent was. Bij Anderlecht was hij ook altijd de beste in de fysieke proeven. Zijn periode bij Anderlecht heeft hem sterker gemaakt en nu wil hij zich extra bewijzen."