Hertekening kalender gaat impact hebben: de gevolgen voor de kanshebbers voor geel in Tour de France 2020

De Tour de France 2020 gaat een editie worden die nog lang in ons geheugen zal meegaan, als we dit jaar nog koers te zien krijgen. In een normaal wielerjaar was het sowieso een heel andere Tour geworden. Waardeverhoudingen kunnen wel eens door mekaar geschud worden.

De Ronde van Frankrijk van 2020 zou normaal van start gaan op 27 juni, maar de start werd uitgesteld naar 29 augustus. De deelnemers krijgen dit jaar een parcours dat gemaakt is op maat van de onderstaande kanshebbers. Gaat er straks in de Tour nog harder gevlamd worden omdat de goesting om te koersen zo groot zal zijn?

Zijn er renners die zich in het eerste deel van de Tour de France super voelen en er dan compleet doorheen zakken? Zal Nairo Quintana zich met Arkéa-Samsic kunnen moeien in de tweestrijd tussen Ineos (Bernal, Froome, Thomas) en Jumbo-Visma (Roglic, Dumoulin)? We bespreken hoe de effecten van corona ook de zegekansen van al deze toppers in het rondewerk kunnen beïnvloeden.

EGAN BERNAL

Titelverdediger Egan Bernal heeft toch in onzekerheid moeten leven, doordat het vliegverbod in zijn land werd uitgebreid tot twee dagen na de Tourstart. In principe krijgt hij een uitzondering, al moet de definitieve bevesting hierover nog komen. En die twijfel moet toch zwaar om dragen zijn voor de schouders van een 23-jarige. In normale omstandigheden had hij zich perfect kunnen voorbereiden. Nu moet dat nog blijken.

CHRIS FROOME

Chris Froome is diegene die het meest voordel kan halen uit het stilliggen van de competitie, tenminste op fysiek gebied. Was hij anders nog met een fysieke achterstand begonnen na zijn val van vorig jaar, zal die nu grotendeels weg zijn. Het zal nog wel kwestie zijn voldoende wedstrijdritme op te doen, dat is echter hetzelfde voor iedereen. Maar gaat hij nu weg bij Ineos of niet? We raden hem aan toch nog even te blijven.

PRIMOZ ROGLIC

De aangekondigde grote strijd in de Ronde van Frankrijk is die tussen Ineos en Jumbo-Visma. Bij die laatste ploeg is Primoz Roglic wellicht de renner met het meeste potentieel om dit jaar op het hoogste schavotje te mikken. In welke staat Dumoulin zal zijn, is immers onmogelijk te voorspellen. Roglic won de laatste grote ronde en weet al welke voorbereidingskoersen hij gaat rijden. Hij heeft een mikpunt om naar toe te werken.

GERAINT THOMAS

Geraint Thomas had een veel betere winter dan het jaar voordien achter de rug. In dat opzicht is het jammer voor de Welshman dat hij dat nu niet kan bewijzen en eigenlijk opnieuw moet opbouwen. Na thuis enige tijd te spenderen is hij wel al naar Monaco gevlogen om beter te kunnen trainen voor de Tour de France. Dat geeft aan dat het Thomas menens is om beter te doen dan de tweede plaats in 2019.

NAIRO QUINTANA

De beste Quintana hadden we al enkele jaren niet meer gezien, maar bij Arkéa-Samsic leek hij wel bevrijd en kwam hij in enkele wedstrijden sterk voor de dag. Ook voor hem geldt dat de opbouw opnieuw moet gebeuren en heeft net als Bernal met zorgen gezeten in verband met het reisverkeer. Afwachten dus of dit alles niet voor een stapje achteruit zorgt.