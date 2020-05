Inmiddels 43 jaar geleden dat plots 6 Belgische toppers inclusief Merckx positief testten: "Controles waren om te lachen"

Stel je maar eens voor dat de voltallige Belgische wielertop een positieve test zou afleveren. Dat was eigenlijk het geval in 1977, ondertussen 43 jaar geleden. 'Het Nieuwsblad' rakelt de zwarte bladzijde nog eens op. Opvallend ook dat het bij allen om hetzelfde product ging.

Freddy Maertens, Eddy Merckx, Walter Planckaert, Michel Pollentier, Willy Teirlinck en Karel Rottiers hadden allen positief getest op het gebruik van Stimul. Een jaar eerder won Planckaert nog de Ronde en was Teirlinck Belgisch kampioen. Pollentier was onze grote rondehoop, Merckx was alleswinnaar. Het was dus een verzameling betrapten die wel kon tellen.

SOORT CAFEÏNE

Maar waar ging het nu eigenlijk over? "Stimul was een soort van cafeïne", schept Teirlinck duidelijkheid in Het Nieuwsblad. "Maar dan veel straffer. Je lag er 's nachts wakker van." Qua werking was het vergelijkbaar met amfetamine.

Het gebruik van het product werd nooit echt ontkend, maar het legertje betrapten was woedend omdat enkel Belgen positief testten en buitenlanders nooit. Er werd zelfs even met een boycot gedreigd. "Die controles waren soms om te lachen. Na de Waalse Pijl konden Merckx en ik niet plassen. We hebben toen een uur in een badkamer gezeten. Hadden we geweten dat ze ons zouden pakken, hadden we alle kans om de boel te flikken."