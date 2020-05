Jumbo-Visma legde zijn wil niet op: "Tom Dumoulin besliste zelf en wil geen hypocriet zijn"

Vanuit het kamp van Jumbo-Visma werd er onlangs voor nogal wat ophef gezorgd, met Tom Dumoulin die uit de MPCC stapte. De beweging voor geloofwaardig wielrennen vond zijn argumenten niet terecht. Het is alvast niet zo dat het door de ploeg werd opgelegd.

Dat onderstreept Merijn Zeeman in een gesprek met Cyclingnews. "Het was zijn eigen beslissing om MPCC te verlaten. We maken er geen geheim van dat we soms ketonen gebruiken. Het advies van de MPCC is om het niet te gebruiken."

FAIR ARGUMENT

Er moest dus wel iets gebeuren: ofwel van de MPCC uit, ofwel van de renner uit. "Tom heeft dus twee opties. Hij kan erover zwijgen, maar hij wil geen hypocriet zijn en hij wil dit supplement gebruiken. Ik denk dat dit een fair argument is."

Tegelijkertijd benadrukt Zeeman dat ketonen niet zaligmakend zijn en niet zomaar over de uitkomst van een koers gaat beslissen. "Mensen denken dat dit het verschil is tussen winnen en verliezen. Het wordt als een excuus gebruikt wanneer je niet wint. Wie de internationale studies hierover volgt, weet dat dit niet correct is."