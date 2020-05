Uitmuntende Van der Poel is de kampioen van de Container Cup, Van Aert troost zich met prijs van beste fietser

Na alle passages van de vorige deelnemers in 'De Container Cup' was dit hét duel om naar uit te kijken: Mathieu van der Poel vs Wout van Aert. Vooral Van der Poel had zich er helemaal voor opgeladen. Met een waanzinnige tijd werd de Nederlander de winnaar van de Container Cup.

Mathieu van der Poel kwam als eerste aan de beurt. Hij had er wel zin in, want na drie proeven stond hij in de top vijf. Van der Poel leverde ook een goede roeiprestatie. Na een 3 op 5 in het schieten stond hij virtueel aan de leiding. En dan moest het nog het fietsnummer....

VAN DER POEL DOET RUIM BETER DAN VAN AVERMAET

Het werd heel nipt ten opzichte van schaatser Bart Swings, tot dan de snelste fietser, maar Van der Poel ging nog ietsje rapper. Het leverde ook een fantastische eindtijd op: 8 minuten 50 seconden 2 honderdsten. Daarmee deed Van der Poel nog eens een halve minuut af van de tijd van Van Avermaet en werd hij de nieuwe leider.

Dan was het aan Wout van Aert. Na het lopen en de monkey was de renner van Jumbo-Visma al op achtervolgen aangewezen, maar zijn tweede tijd in het roeiklassement was wel impressionant. Bij het schieten trof Van Aert dan weer geen enkele keer naast.

HELE MOOIE TROOSTPRIJS VOOR VAN AERT

In het fietsnummer perste Van Aert er wel nog eens alles uit en deed... tien seconden beter dan Van der Poel! Die was in het eindklassement wel veruit de beste. Van Avermaet en Naesen zijn nummers twee en drie. Van Aert zette een tijd neer van 10 minuten, 26 seconden en 15 honderdsten. Hij eindigde daarmee twaalfde, maar heeft dus een hele mooie troostprijs.