Bora-Hansgrohe is de eerste wielerploeg die een trainingskamp zal houden

De wielerploegen zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het aangepaste seizoen. Zo zou Bora-Hansgrohe als eerste ploeg een trainingskamp organiseren. Het zal in juni doorgaan.

Bora-Hansgrohe is het Duitse team met enkele kleppers in haar rangen. Zo rijden onder meer Sagan, Buchmann, Majka en Ackermann voor de ploeg. Het is echter nog niet duidelijk wat de doelen van de renners zijn dit seizoen.

Wat wel duidelijk is, is dat de ploeg als eerste van het peloton een trainingskamp zal houden. Volgens Cyclingnews zal het kamp doorgaan in juni en het zal plaatsvinden in Tirol, Oostenrijk. De renners zullen in verschillende groepen trainen.