Exit van fietsen Eddy Merckx en Ridley uit peloton voorbarig: "Uithangborden Ewan en Hansen hebben wij nodig"

Gaan er volgend jaar nog profs rijden op fietsen van Eddy Merckx en Ridley? Het hangt aan een zijden draadje, maar evengoed worden de lopende verbintenissen wel nog verlengd. Bij moederbedrijf Belgian Cycling Factory willen ze de link met het profwielrennen indien nodig wel behouden.

Bij Lotto Soudal, Bingoal-Wallonie Bruxelles en Pauwels Sauzen-Bingoal rijden ze op Ridley-fietsen. Sort Vlaanderen-Baloise en AG2R gebruiken Merckx-fietsen. "We onderhandelen nog met elk van die teams", zegt marketingmanager Thibaut Norga van Belgian Cycling Factory in HLN. "Het klopt niet dat wij per definitie zwaar gaan snoeien."

Wat natuurlijk nog niet betekent dat alle contracten verlengd gaan worden. "Het gaat om nieuwe onderhandelingen, niemand weet op voorhand hoe die aflopen." De wil om het wielrennen te blijven sponsoren is wel aanwezig. "Dat is vooral belangrijk voor de Amerikaanse markt, en nog meer voor de Aziatische."

Norga legt het verder uit. "Daar heb je helden en uithangborden nodig om je product neer te zetten. Caleb Ewan is bijvoorbeeld heel populair in Azië, in Japan is Adam Hansen een cultidool. Dat soort figuren hebben wij nodig. Daarnaast hebben we ook de rechtstreekse feedback van de renners nodig om te kunnen blijven evolueren op technologisch vlak. Het is dus zeker onze intentie om in het peloton te blijven."