Franse talentvolle renner heeft duidelijk doel: "Het is nog steeds een droom"

Vorig seizoen maakte het grote wielerpubliek kennis met Nans Peters. De 26-jarige renner won namelijk een rit in de Giro. Toch is een ritoverwinning in de Tour zijn grote droom. Hij hoopt het dit seizoen al waar te kunnen maken.

Het gaat goed voor Nans Peters. De Franse renner won vorig seizoen een rit in de Giro en hij kon zijn contract bij AG2R verlengen tot 2022. Dit seizoen wil het talent deelnemen aan de Tour de France. Hij hoopt er zelfs een ritoverwinning mee te pikken. "Een ritoverwinning in de Tour zou echt zeer speciaal zijn. Het zou een hoogtepunt zijn in mijn carrière. Het is uiteraard nog een droom, maar ik denk dat ik kansen kan krijgen", aldus de Fransman bij L'Équipe.