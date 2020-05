Het Bingoal-Wallonie Bruxelles van Jelle Vanendert begint er weer aan: "Nog één week Spielerei, dit is volgende stap"

Jarenlang was Jelle Vanendert te herkennen in een Lotto-shirt, nu rijdt hij bij Bingoal-Wallonie Bruxelles. Een sterk lokaal verankerde ploeg en dat maakt het iets gemakkelijker om ook weer groepstrainingen te organiseren. Daar is de ploeg opnieuw mee begonnen.

Terwijl daar bij de meeste andere ploegen nog geen sprake van is, trainen ze bij Bingoal-Wallonie Bruxelles dus wel weer in groepjes. De selectie is opgedeeld in vier kernen. De renners zijn alleszins blij dat ze opnieuw wat gezelschap hebben tijdens de ritten.

Het is direct veel echter en toffer

"Het is direct veel echter en toffer", zegt Vanendert aan Het Nieuwsblad. "Het is nog één week Spielerei. Vanaf 1 juni is het gericht werken naar de juiste conditie toe, maar dit is alvast al een volgende stap. Het was drie maanden geleden dat we samen kwamen. Nu konden we elkaar al eens testen en we hadden heel wat te vertellen ook."

Geleidelijk aan opnieuw opbouwen zal de boodschap zijn. Een tweede fase van de groepstrainingen wordt door ploegmanager Christophe Brandt voorzien vanaf 9 juni.