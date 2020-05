Ook deze Belgische ééndagskoers gaat dit seizoen niet door

De Egmont Cycling Race, beter bekend als de GP Stad Zottegem, zal dit seizoen niet doorgaan. Het was normaal gezien de eerste wedstrijd in België op 18 augustus, maar de coronamaatregelen strooien roet in het eten.

Volgens Het Nieuwsblad is er na beraad tussen de Zottegemse Wielerclub en het stadsbestuur van Zottegem beslist om de Egmont Cycling Race, beter bekend als de GP Stad Zottegem, niet te laten doorgaan dit seizoen. De wedstrijd stond wel gepland op de nieuwe kalender, want het was de eerste wedstrijd in ons land geweest op 18 augustus. Toch strooien de coronamaatregelen nu roet in het eten. De eerstvolgende editie zou op 17 augustus 2021 doorgaan.