Throwback: meteen zware bergetappe (met gevreesde Mortirolo) na rustdag voor de renners in de giro, opnieuw tijdsverlies voor Roglic

In de Giro stond vorig jaar een zware bergetappe op het menu op 28 mei. Ze moesten onder meer over de Mortirolo en het stond meteen na een rustdag op het programma. De overwinning was voor Ciccone en bij de klassementsrenners deed Roglic opnieuw een slechte zaak.

Een omvangrijke kopgroep reed weg uit het peloton, maar aan het einde van de rit bleven er nog twee renners over. Giulio Ciccone en Jan Hirt waren de sterkste en het was uiteindelijk de jonge Italiaan Ciccone die de ritzege naar zich toe kon trekken. Ook bij de klassementsrenners was het spannend om te volgen, want Roglic kon het tempo van Carapaz en Nibali niet aan. De Sloveen zou bijna anderhalve minuut verliezen op Carapaz. Daardoor zakt hij naar de derde plaats en neemt Nibali de tweede plaats over in het algemeen klassement.