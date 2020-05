Uitstel beslissing over WK wielrennen geeft voeding aan zowel positivo's als sceptici

Het is nog altijd niet zeker of er in september in Zwitserland een nieuwe wereldkampioen zal gekroond worden, of dat moet gebeuren in november in het Midden-Oosten. De Federale Raad in Zwitserland heeft zich nog niet uitgesproken over het WK. Is dat nu goed of slecht nieuws? Allebei.

Het is een gegeven dat we ook kennen van de Nationale Veiligheidsraad hier in België. Naar een bepaalde datum uitkijken voor een beslissing over een bepaald evenement, om dan die beslissing uitgesteld te zien. Want geen beslissing betekent ook dat er nog niet afgelast wordt.

Het standpunt van overheden en virologen is vaak om zo lang mogelijk te wachten om zo evenementen een zo groot mogelijke kans te geven om door te gaan. Daarom ook dat er vanuit de UCI en de organisatie zo'n positieve geluiden komen na de meest recente Federale Raad. Zij zien er vooral een teken in dat ze nog hoop mogen koesteren dat alles blijft zoals het was.

Die hoop mogen ze ook koesteren. Dat men nog niet over ging tot annulatie toont ook de bereidheid in Zwitserland om het WK daar binnen vier maanden te laten plaatsvinden. Ook is het prettig dat er geen zorgen gemaakt te hoeven worden over de financiën in de tussentijd. Het budget is zeker groot genoeg om het WK te organiseren.

Bovendien zijn er op de Federale Raad ook versoepelingen aangekondigd. Er worden opnieuw bijeenkomsten tot 300 mensen toegelaten. Dat is toch al heel wat. Het gaat dus in Zwitserland de goede kant uit. Blijft het op een positieve manier evolueren, dan kan een volgende Federale Raad verlossend nieuws brengen.

Daar staan we dus dichtbij en tegelijkertijd nog veraf. Want de realiteit is dat de voorziene datum en locatie voor het WK wielrennen nog op losse schroeven staat. Om dat te kunnen laten doorgaan, moeten events met meer dan 1000 toeschouwers toegelaten zijn. En tussen 300 en 1000 is er toch nog een behoorlijk verschil.

In een kleine maand tijd - bijeenkomsten met 1000 toeschouwers zijn tot eind augustus verboden en de volgende Federale Raad is op 24 juni - moet die stap gezet kunnen worden. Dat blijft kort dag en een kleine marge om zo van een 'misschien' naar een 'ja' te gaan voor het WK in Zwitserland.

De bereidheid om risico's te nemen is bij de medici niet bijzonder groot. Het hangt er dan vanaf welk belang gaat doorwegen bij de politiek. In de Franse krant L'Équipe werd al bericht dat plan B naar de prullenmand mocht. Dat dit dan nog niet bevestigd werd, kan ook gezien worden als een teken aan de wand. Het blijft dus schipperen tussen hoop en vrees en dat zal zeker tot 24 juni nog het geval zijn.