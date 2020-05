Colombiaanse klimmer begint na negen weken opnieuw te trainen: "We zeiden dat we een nadeel gingen hebben tegenover andere renners"

Rigoberto Uran is gelukkig, want na negen weken mag de Colombiaan opnieuw buiten trainen. Hij heeft drie grote doelen dit seizoen: de Tour de France, het WK en de klassiekers of de Vuelta.

Rigoberto Uran traint opnieuw op de weg. De Colombiaan is zeer blij. "Het voelde heel goed om terug op de baan te kunnen rijden, maar het is ook wel vreemd, want je ziet weinig andere renners en weinig wagens", aldus Uran bij Marca.

Volgens Uran was het wel nodig om buiten te kunnen trainen, want anders zouden de Colombianen in de problemen kunnen komen tijdens de grote rondes. "We zeiden dat we een nadeel gingen hebben tegenover andere renners, omdat we niet buiten mochten trainen", legde Uran uit.

Tour de France

De Colombiaan heeft drie grote doelen voor dit seizoen. Hij zal deelnemen aan de Tour en het WK. Daarnaast moet hij nog kiezen tussen de klassiekers en de Vuelta. Voor de Tour de France zet EF Pro Cycling naast Uran ook in op een andere Colombiaan: Sergio Higuita.