Throwback: knappe zege van Fransman in de Giro, klassementsrenners van Movistar doen een goede zaak

In de Giro stond vorig jaar op deze dag de 17de rit op het programma. Het werd weer een (berg)rit voor de vluchters, want de Fransman Nans Peters haalde de zege binnen voor Chaves en Formolo. Carapaz en Landa van Movistar deden dan weer een goede zaak in het klassement.

Er zaten heel wat mooie renners in de vlucht van de dag. Uiteindelijk was Nans Peters van AG2R de sterkste. De Fransman won met anderhalve minuut voorsprong op Esteban Chaves. Davide Formolo werd derde op 1 minuut en 51 seconden. Ook voor het klassement werd het opnieuw een belangrijke rit. Carapaz voelde zich goed en reed, samen met ploegmaat Landa, weg van Nibali, de nummer twee in het algemeen klassement. Het verschil aan de streep was echter maar 7 seconden, maar vooral op mentaal vlak deed Carapaz een zeer goede zaak. Zo werd zijn voorsprong al 1 minuut en 54 seconden op Nibali. Roglic bleef op de derde plaats, maar de Sloveen voelde wel de hete adem van Landa in zijn nek.