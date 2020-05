Armstrong betaalde rekening van mensen die hem uitscholden na dopingbekentenis

Lance Armstrong geeft in de documentaire 'Lance' een aantal zaken aan over zijn dopinggebruik en de manier waarop hij het allemaal beleefde. In de intro van het tweede deel getuigde de Amerikaan over de periode net nadat hij in een tv-gesprek met Oprah Winfrey zijn dopinggebruik had toegegeven.

"De dopingonthullingen gaven mijn leven een andere wending. In die mate dat ik er van overtuigd was dat, overal waar ik zou gaan en komen en dat voor de rest van mijn dagen, wel iemand op me zou afstappen en zeggen: 'fuck you!' Maar… enkele dagen gingen voorbij en niemand zei 'fuck you.'"

Dat zou echter niet blijven duren. "Weken passeerden. Jaren. Niets. Niemand deed het. Tot ik op een bepaalde dag met mijn vrouw een Uber-taxi wilde nemen, recht tegenover een bar. 'Hey Lance', hoorde ik plots één van de barkeepers roepen. Ik zei: ‘Wat scheelt er?’ Hij stak zijn middelvinger naar me op en schreeuwde luid: 'fuck you'. Tot vier keer toe. Waarop spontaan zes, zeven klanten rechtsprongen en ritmisch mee begonnen te scanderen."

BOOS EN GECHOQUEERD

De vrouw van de ex-renner had wel door hoe explosief de situatie was. "'Komaan Lance, blijf kalm en stap in de wagen. We zijn weg'. Ze voelde aan dat ik die kerel op zijn gezicht wilde slaan. (lacht) Wat een zeer slecht idee zou zijn geweest. Ik was boos en bijzonder gechoqueerd. En dacht: 'ik moet iets doen, ik moet handelen.'"

Armstrong bedacht een creatieve oplossing. "Dus belde ik naar die bewuste bar en zei: 'hier heb je het nummer van mijn kredietkaart. Wat ze ook eten, wat ze ook drinken, het kan me niet schelen wat en hoeveel het is en wat het kost: ik betaal het. Allemaal. Op één uitdrukkelijke voorwaarde: stap naar die mensen toe en zeg ‘guys, Lance zit er enorm mee in, hij zendt jullie zijn liefde.'"