Lampaert had al contact met andere ploegen en is niet te spreken over timing BK

Yves Lampaert is als voormalig Belgisch kampioen een renner die er altijd wel wil voor gaan tijdens de kampioenschappen. Dit jaar zal dat een moeilijke zaak worden, wegens de planning van de kalender. Over de seizoensstart heeft hij het samen met zijn trainingsmakkers van De Melkerie.

Die kunnen nu opnieuw samen op pad. In HLN geven de leden van het trainingsgroepje aan hoe zij de 'valse start' van het wielerseizoen beleefd hebben. "Ik keek er naar uit om mee te beleven hoe deze ploeg toeleeft naar de Vlaamse klassiekers. Dat was een enorme ervaring geweest", zegt nieuwkomer bij Deceuninck-Quick.Step Stijn Steels.

Tim Declercq dacht dat de ploeg daar wel op zijn sterkst ging zijn. "We hadden het gevoel dat alles in de klassiekers wel in de juiste plooi zou vallen. Maar plots werd de grond onder onze voeten weggemaaid." En dan is er nog de contractsituatie. "Ik ben een beetje einde contract", meldt Lampaert. "Een beetje helemaal. Dan is dit geen gunstige situatie hé."

Al weten ze bij Deceuninck-Quick.Step natuurlijk wel wat ze aan Lampaert hebben. "Ik maak me geen grote zorgen. Persoonlijk heb ik nog niet gesproken met Patrick Lefevere. Er zijn wel contacten geweest met andere teams die al kunnen vooruitkijken, hoorde ik van mijn manager. Liefst blijf ik waar ik ben, natuurlijk. Maar je weet nooit wat er zich onderweg aandient."

ONBEGRIJPELIJK

Meestal komen zulke gesprekken rond het BK in een beslissende fase. Over dat BK heeft Lampaert wel wat te zeggen. "Daar ben ik totaal niet over te spreken. Ik vind het onbegrijpelijk dat het BK twee dagen na het einde van de Tour werd gelegd. Wie verzint zoiets? Het doet zwaar afbreuk aan de waarde van zo'n titelrace. Als ik de Tour rijd, wordt het een zeer moeilijke opgave om daar in vorm aan de start te staan."