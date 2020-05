Rémi Cavagna van Deceuninck-Quick.Step komt met open sollicitatie: "Dat is de droom"

Een aantal renners weet al in grote lijnen welke wedstrijden hij gaat rijden, maar voor een groot deel van het peloton is het nog afwachten. Rémi Cavagna van Deceuninck-Quick.Step heeft alvast een duidelijke voorkeur wat de grote ronden betreft.

De voorbije jaren zette het team Cavagna in de Giro en de Vuelta in. In de Spaanse grote ronde behaalde hij in 2019 een ritzege. Dit jaar hoopt Cavagna wel de Tour te kunnen rijden. "Dat is de droom. Ik wil weten hoe deze wedstrijd voelt", zegt de Fransman in L'Équipe.

PARCOURSKENNIS

De renner zou alvast een grote troef kunnen zijn qua parcourskennis. Daar zijn zelfs geen verkenningen voor nodig. "De Tour passeert overigens langs mijn huis. Ik ken de wegen en wil graag onderdeel uitmaken van dit avontuur."

Indien de ploegleiding hem zou meenemen, is deze alvast zeker van één renner die zich volledig wil wegcijferen. "Als ik de Ronde van Frankrijk mag rijden, zal ik vooral in dienst van mijn ploegmaats koersen."