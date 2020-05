Ronde van Wallonië wil stunten door Evenepoel op deelnemerslijst te krijgen: "Contact opnemen met Lefevere"

Remco Evenepoel is al uitgegroeid tot een internationaal toprenner, maar het koersen in eigen land ligt hem nog nauw aan het hart. Vorig jaar won hij de Belgium Tour en graag had hij in 2020 Luik-Bastenaken-Luik gereden. Dat laatste zal niet lukken, maar waarom geen Ronde van Wallonië?

Uiteraard zouden ze hem in de Ronde van Wallonië maar wat graag op de deelnemerslijst zien verschijnen en organisator Christophe Brandt gelooft ook dat het kan. "Remco zou zich hier kunnen voorbereiden op het EK, dat een weekje later plaatsvindt, geeft Brandt aan bij de RTBF. TWEE VERLEIDELIJKE ETAPPES Ook het parcours van de Ronde van Wallonië leent zich hiertoe, meent die laatste. "Remco traint graag in deze streek en houdt van zo'n parcours. We hadden twee etappes die hem kunnen verleiden. We hadden voor onze oorspronkelijke koers een akkoord met Deceuninck-Quick.Step, weliswaar zonder de garantie dat Remco hier zou rijden." Na de herschikking van de kalender moet de Waalse rittenkoers doorgaan van 16 tot 19 augustus. De organisator gaat stappen ondernemen om Evenepoel te strikken. "Ik zal contact opnemen met ploegmanager Lefevere."