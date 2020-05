Tour de France met 3 kopmannen vormt geen probleem binnen Jumbo-Visma: "Beslissende momenten van in het begin"

De Tour de France 2020 moet spetterend vuurwerk geven, met een strijd tussen de grote blokken Ineos en Jumbo-Visma. Van die eerste ploeg zijn we het gewend dat ze met meerdere kopmannen van start gaan. Dat zal nu ook het geval zijn bij Jumbo-Visma, met Dumoulin, Kruijswijk en Roglic.

Als winnaar van de meest recente grote ronde is Roglic wellicht de man om het meest aan te stippen binnen die ploeg. "Ik denk dat het redelijk duidelijk is: we willen de Tour de France winnen met het team en de beste zal winnen op het einde", houdt de Sloveen er in een gesprek met El Tiempo er een nuchtere kijk op.

KNOTSGEKKE KOERS

De deelnemers in de Tour de France krijgen het sowieso zwaar te verduren. "Het is altijd een eerlijke koers, vooral omdat het over een periode van drie weken is. Ik kijk er naar uit om te starten en daar te zijn. Het zal zeker een knotsgekke koers zijn." Roglic heeft het parcours van de Ronde van Frankrijk al goed bestudeerd. "Het is geen start zoals gewoonlijk, met bergen en beslissende momenten van in het begin."

Als het allemaal zover komt, want het blijft afwachten hoe de gezondheidssituatie evolueert en of die een Tour de France wel toelaat. "Hopelijk gaat het door. Ik heb er geen invloed op of het met publiek of zonder publiek gaat zijn, of wat dan ook. Uiteindelijk hopen we wel op publiek en op een normale koers. De mensen geven je extra energie. Maar op dit ogenblik moet je al tevreden zijn als er een koers is."