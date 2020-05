Verhaal van Ferrari op de Teide spreekt tot de verbeelding: "Ik kan het zeker niet uitsluiten"

'Dopingdokter Michele Ferrari is nog altijd actief en is aan de slag op de Teide'. Het is een bericht dat Rudy Pevenage onlangs de wereld in stuurde. Het zou wel straf zijn als het ook echt waar zou zijn. Dopingjager Peter Van Eenoo acht het niet onmogelijk.

Sporza ging bij hem checken hoe reëel het kan zijn. "Dat kan een cowboyverhaal zijn. Maar voor mensen die in een illegaal circuit zaten is het heel moeilijk om dat los te laten. Zelfs al zijn ze levenslang geschorst. Ik kan het dus zeker niet uitsluiten dat de geruchten onwaar zijn." Als zulke mensen tot het einde der dagen blijven proberen de boel te belazeren, moet dat mentaal wel moeilijk zijn voor diegenen die net de strijd met doping aangaan. "Doping zal nooit uitgeroeid worden uit de sport. We kunnen er enkel voor zorgen dat het gebruik zoveel mogelijk beperkt wordt, voor de fair play in de sport en voor de gezondheid van de atleet."