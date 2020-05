🎥 Sven Nys maakt superscherpe indruk

Sven Nys heeft zich met zijn dagelijkse trainingssessies scherp gehouden. Voor, tijdens en na de lockdown. Het resultaat mag gezien worden, blijkt uit een nieuw filmpje op zijn Instagrampagina. Weinigen die op dit moment scherper zullen staan dan de ex-crosser.

In het filmpje is te zien welke oefeningen Nys doet in de eigen fitnessruimte. Gezien zijn afgetrainde lichaam hebben al deze oefeningen al resultaat opgeleverd. 'Eerste sessie van de dag is voorbij", staat erbij geschreven. Wat er dus op wees dat er nog een tweede sessie volgde.

En inderdaad, op zijn Twitteraccount is te zien dat Nys nadien nog de fiets nam voor een trainingstocht over onze wegen. Een voorbeeld voor al wie fitheid hoog in het vaandel draagt.