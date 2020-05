Roger Decock, de oudste winnaar van de Ronde van Vlaanderen, is niet meer

Roger Decock, de man die al sinds begin jaren '50 op de erelijst van de Ronde van Vlaanderen pronkt, is heengegaan. Decock had de gezegende leeftijd van 93 jaar. De West-Vlaming is voorbije nacht thuis overleden.

De 93-jarige Decock was de laatste winnaar van de Ronde van Vlaanderen die nog in leven was. Dat is nu de 89-jarige Jean Forestier, de winnaar uit 1956. Decock had Vlaanderens Mooiste in 1952 al op zijn palmares geschreven.

Tot vorig jaar woonde Roger Decock nog altijd wielergala's bij. Zijn liefde voor de sport bleef zijn hele leven lang. Nu moeten we dus van hem afscheid nemen. Onze redactie wenst zijn vriendenkring en familie heel veel sterkte toe.

OOK EINDWINNAAR PARIJS-NICE

Decock was wielrenner van 1949 tot 1961. Naast zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen won hij in 1951 met Parijs-Nice nog een andere grote koers. Voorts waren er ook ereplaatsen in grote eendagskoersen. In Milaan-Sanremo, Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Lombardije en het WK scoorde hij een toptienplek.